Крістал Пелес може підписати Азара

Джерело - Football Transfers.
Крістал Пелес цікавляться колишнім вінгером Реала Еденом Азаром.
Про це повідомляє Football Transfers.
Лондонський клуб розглядає можливість підписати гравця, у якого влітку закінчився контракт з "вершковими" і він став вільним агентом.
У цьому переході особисто зацікавлений головний тренер Крістал Пелес Рой Ходжсон.
Англійський клуб може запропонувати бельгійцю контракт на 1 рік з невеликою базовою зарплатнею, однак він зможе отримувати бонуси за кількість зіграних матчів та результативні дії.
Повідомлялося, що Азар близький до завершення кар'єри.
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