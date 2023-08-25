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Крістал Пелес може підписати Азара

Англійський клуб може запропонувати бельгійцю контракт на 1 рік
Сьогодні 16:16 186 0
Крістал Пелес може підписати Азара
Фото: Getty Images
#Крістал Пелес, #Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - Football Transfers.

Крістал Пелес цікавляться колишнім вінгером Реала Еденом Азаром.

Про це повідомляє Football Transfers.

Лондонський клуб розглядає можливість підписати гравця, у якого влітку закінчився контракт з "вершковими" і він став вільним агентом.

У цьому переході особисто зацікавлений головний тренер Крістал Пелес Рой Ходжсон.

Англійський клуб може запропонувати бельгійцю контракт на 1 рік з невеликою базовою зарплатнею, однак він зможе отримувати бонуси за кількість зіграних матчів та результативні дії.

Повідомлялося, що Азар близький до завершення кар'єри.

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