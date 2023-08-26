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Баєр завершує трансфер вінгера Саутгемптона

Натан Телла перейде у Баєр
Сьогодні 13:10 183 0
Баєр завершує трансфер вінгера Саутгемптона
#Баєр, #Саутгемптон, #Футбольні трансфери

Джерело - theathletic.com.

Вінгер Саутгемптона Натан Телла стане гравцем Баєра.

Про це повідомляє The Athletic.

Сторони домовилися про трансфер 24-річного футболіста за 20 мільйонів фунтів + відсоток від перепродажу.

Сьогодні, 26 серпня, гравець полетить до Німеччини для проходження медогляду та підписання 5-річного контракту.

У минулому сезоні Телла виступав за Бернлі на правах оренди – 19 голів та 5 результативних передач у 45 матчах.

Раніше повідомлялося, що Рома підпише нападника Баєра Азмуна.

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