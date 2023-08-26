Баєр завершує трансфер вінгера Саутгемптона

Джерело - theathletic.com.
Вінгер Саутгемптона Натан Телла стане гравцем Баєра.
Про це повідомляє The Athletic.
Сторони домовилися про трансфер 24-річного футболіста за 20 мільйонів фунтів + відсоток від перепродажу.
Сьогодні, 26 серпня, гравець полетить до Німеччини для проходження медогляду та підписання 5-річного контракту.
У минулому сезоні Телла виступав за Бернлі на правах оренди – 19 голів та 5 результативних передач у 45 матчах.
Раніше повідомлялося, що Рома підпише нападника Баєра Азмуна.