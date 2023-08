Рома підпише нападника Баєра Азмуна

Нападник Баєра Сердар Азмун підписав контракт з Ромою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римляни взяли 28-річного іранця в оренду з правом викупу за 12 мільйонів євро.

Serdar Azmoun has signed in as new AS Roma player on loan deal plus buy option clause from Bayer 🟡🔴🇮🇷



Here we go, now also confirmed.



👀 “We will sign one more striker”, José Mourinho said today.