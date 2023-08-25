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Рома підпише нападника Баєра Азмуна

Римляни взяли 28-річного іранця в оренду
Сьогодні 20:37 190 0
Рома підпише нападника Баєра Азмуна
#Азмун, #Баєр, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баєра Сердар Азмун підписав контракт з Ромою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римляни взяли 28-річного іранця в оренду з правом викупу за 12 мільйонів євро.

Раніше Аталанта в останній момент відмовилась відпускати Сапату в Рому.

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