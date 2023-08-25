Рома підпише нападника Баєра Азмуна

Джерело - Чемпіон.
Нападник Баєра Сердар Азмун підписав контракт з Ромою.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Римляни взяли 28-річного іранця в оренду з правом викупу за 12 мільйонів євро.
Serdar Azmoun has signed in as new AS Roma player on loan deal plus buy option clause from Bayer 🟡🔴🇮🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023
Here we go, now also confirmed.
👀 “We will sign one more striker”, José Mourinho said today.
Раніше Аталанта в останній момент відмовилась відпускати Сапату в Рому.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!