Рома підпише нападника Баєра Азмуна

Римляни взяли 28-річного іранця в оренду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баєра Сердар Азмун підписав контракт з Ромою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римляни взяли 28-річного іранця в оренду з правом викупу за 12 мільйонів євро.

Serdar Azmoun has signed in as new AS Roma player on loan deal plus buy option clause from Bayer 🟡🔴🇮🇷



Here we go, now also confirmed.



👀 “We will sign one more striker”, José Mourinho said today. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023

Раніше Аталанта в останній момент відмовилась відпускати Сапату в Рому.

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