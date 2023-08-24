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Челсі оголосив про трансфер 18-річного форварда Сантуса

18-річний бразилець підписав семирічний контракт
Сьогодні 20:18 202 0
Челсі оголосив про трансфер 18-річного форварда Сантуса
#Сантуш, #Челсі, #Дейвід Вашингтон

Джерело - Чемпіон.

Центральний нападник Сантуса Дейвід Вашингтон став гравцем Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

18-річний бразилець підписав семирічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

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Футболіст може зіграти на будь-якій позиції в останній третині поля, але в основному діє як форвард.

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