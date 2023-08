Челсі оголосив про трансфер 18-річного форварда Сантуса

Центральний нападник Сантуса Дейвід Вашингтон став гравцем Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

18-річний бразилець підписав семирічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

Футболіст може зіграти на будь-якій позиції в останній третині поля, але в основному діє як форвард.

