Челсі оголосив про трансфер 18-річного форварда Сантуса

Джерело - Чемпіон.
Центральний нападник Сантуса Дейвід Вашингтон став гравцем Челсі.
Про це повідомляє пресслужба лондонців.
18-річний бразилець підписав семирічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.
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Футболіст може зіграти на будь-якій позиції в останній третині поля, але в основному діє як форвард.
Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023
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