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Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона

Вінгерові Челсі зустрілися напрочуд надокучливі вболівальники
Сьогодні 18:17 Андрій Дунець 164 0
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона
#Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик був змушений вислуховувати іронічні коментарі задиркуватих фанів, сидячи в машині на одній із вулиць столиці Великої Британії кілька днів тому.

Невеличка компанія британських шанувальників футболу (очевидно, вболівальників Арсенала), не втратила нагоди "підбадьорливо" поглузувати з футболіста Челсі.

Фанати висловили Мудрикові жаль, що він не перейшов до "канонірів", а також запевнили 22-річного представника збірної України – його зірковий час обов'язково настане. Та саркастично додали, що Михайло є найкращим гравцем світу.

Відео

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Мудрик пропустить п'ятничний матч АПЛ проти Лутона через незначне пошкодження.

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