Півзахисник Марселя Кондогбіа зазнав важкої травми

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Марселя Жоффре Кондогбіа достроково покинув поле у матчі проти Меца (1:1) у межах 2-го туру Ліги 1.
Про це повідомляє L'Équipe.
Обстеження виявило у 30-річного гравця розтягнення зв'язок лівого коліна.
Через це Кондогбіа пропустить 6 тижнів.
Touché au genou gauche après une mauvaise réception à Metz (2-2, vendredi), le milieu marseillais Geoffrey Kondogbia a subi des examens qui ont révélé une entorse. Il devrait être absent autour de six semaines https://t.co/Nt8su4xLrE pic.twitter.com/zxqEIIXexF— L'ÉQUIPE (@lequipe) August 22, 2023
Нагадаємо, Аль-Хілаль та Аль-Ахлі можуть запросити гравця Марселя Унаї.
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