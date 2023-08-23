Півзахисник Марселя Кондогбіа зазнав важкої травми

Обстеження виявило у гравця розтягнення зв'язок лівого коліна

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Жоффре Кондогбіа достроково покинув поле у матчі проти Меца (1:1) у межах 2-го туру Ліги 1.

Про це повідомляє L'Équipe.

Обстеження виявило у 30-річного гравця розтягнення зв'язок лівого коліна.

Через це Кондогбіа пропустить 6 тижнів.

Touché au genou gauche après une mauvaise réception à Metz (2-2, vendredi), le milieu marseillais Geoffrey Kondogbia a subi des examens qui ont révélé une entorse. Il devrait être absent autour de six semaines https://t.co/Nt8su4xLrE pic.twitter.com/zxqEIIXexF — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 22, 2023

Нагадаємо, Аль-Хілаль та Аль-Ахлі можуть запросити гравця Марселя Унаї.

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