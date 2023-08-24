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Барселона може продати Алонсо

Маркос Алонсо може змінити клуб
Сьогодні 10:10 111 0
Барселона може продати Алонсо
Фото - Getty Images
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Маркос Алонсо

Джерело - sport.ua.

Барселона готова продати іспанського флангового захисника Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє AS.

Контракт Алонсо заважає Барселоні зареєструвати на сезон цілу низку гравців. Головний тренер команди Хаві не хоче втрачати іспанського флангового захисника, але готовий пожертвувати ним заради реєстрації інших гравців.

32-річний Маркос Алонсо перейшов до Барселони влітку минулого року. На його рахунку 3 голи в 37 матчах за каталонський клуб у всіх турнірах минулого сезону.

Раніше Барселона втратила Араухо.

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