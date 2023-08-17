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Барселона втратила Араухо

Гравець вибув на декілька тижнів
Сьогодні 18:55 213 0
Барселона втратила Араухо
Фото - Getty Images
#Барселона, #Рональд Араухо

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Рональд Араухо отримав травму стегна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очікується, що 24-річний футболіст не зіграє проти Кадіса (20 серпня) у другому турі іспанської Ла Ліги.

При цьому, Араухо уникнув серйозної травми. Очікується, що він пропустить кілька тижнів.

Минулого сезону Араухо провів 31 матч за Барселону у всіх турнірах: на його рахунку один гол і два асисти. Цього сезону на рахунку уругвайця один матч. 

Раніше Хаві отримав двоматчеву дискваліфікацію.

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