Барселона втратила Араухо

Гравець вибув на декілька тижнів

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Рональд Араухо отримав травму стегна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очікується, що 24-річний футболіст не зіграє проти Кадіса (20 серпня) у другому турі іспанської Ла Ліги.

При цьому, Араухо уникнув серйозної травми. Очікується, що він пропустить кілька тижнів.

Минулого сезону Араухо провів 31 матч за Барселону у всіх турнірах: на його рахунку один гол і два асисти. Цього сезону на рахунку уругвайця один матч.

Раніше Хаві отримав двоматчеву дискваліфікацію.