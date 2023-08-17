Барселона втратила Араухо

Джерело - Чемпіон.
Захисник Барселони Рональд Араухо отримав травму стегна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Очікується, що 24-річний футболіст не зіграє проти Кадіса (20 серпня) у другому турі іспанської Ла Ліги.
При цьому, Араухо уникнув серйозної травми. Очікується, що він пропустить кілька тижнів.
Минулого сезону Араухо провів 31 матч за Барселону у всіх турнірах: на його рахунку один гол і два асисти. Цього сезону на рахунку уругвайця один матч.
Раніше Хаві отримав двоматчеву дискваліфікацію.