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Брайтон знайшов заміну Кайседо

Брайтон підпише 19-річного гравця Лілля
Сьогодні 09:42 222 0
Брайтон знайшов заміну Кайседо
#Брайтон, #Лілль, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Брайтон узгодив з Ліллем трансфер Карлоса Балеба.

Про це повідомляє журналіст Раян Адсетт.

Сума відступних складе 25 мільйони фунтів з урахуванням бонусів. Гравець отримав дозвіл відправитись до Великої Британії та пройти медогляд.

У минулому сезоні 19-річний Балеба провів 21 матч за Лілль та віддав 2 асисти. У поточному сезоні встиг відіграти у 2 матчах.

У Брайтоні в ньому бачать заміну для Мойсеса Кайседо, який перейшов у Челсі.

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