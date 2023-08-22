Брайтон знайшов заміну Кайседо

Брайтон підпише 19-річного гравця Лілля

Джерело - Чемпіон.

Брайтон узгодив з Ліллем трансфер Карлоса Балеба.

Про це повідомляє журналіст Раян Адсетт.

Сума відступних складе 25 мільйони фунтів з урахуванням бонусів. Гравець отримав дозвіл відправитись до Великої Британії та пройти медогляд.

У минулому сезоні 19-річний Балеба провів 21 матч за Лілль та віддав 2 асисти. У поточному сезоні встиг відіграти у 2 матчах.

У Брайтоні в ньому бачать заміну для Мойсеса Кайседо, який перейшов у Челсі.

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