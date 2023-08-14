Головне
Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ
Сьогодні 18:58 494
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 22:05 78
Челсі оголосив про трансфер Кайседо
Сьогодні 21:14 137
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 19:31 7132
Харден: Президент Філадельфії - брехун
Сьогодні 14:50 346
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 12:55 29198
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:55 66787
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 12:51 5227
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій
Сьогодні 12:24 320083 3
Реал оголосив про підписання Кепи
Сьогодні 12:07 616
Прямі трансляції

Челсі оголосив про трансфер Кайседо

Мойзес Кайседо став гравцем Челсі
Сьогодні 21:14 137 0
Челсі оголосив про трансфер Кайседо
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Мойсес Кайседо

Джерело - chelseafc.com.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо перейшов у Челсі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний еквадорець підписав з лондонським клубом восьмирічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

За інформацією ЗМІ,  сума угоди складе 115 мільйонів фунтів та стане новим британським трансферним рекордом.

Минулого сезону гравець збірної Еквадору забив 1 гол та зробив 1 асист у 43 матчах за Брайтон.

Раніше Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 6620
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 66787
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 7132
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 29198
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій 320083 3
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО 73217
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15604
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32145 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269258
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77641
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77014
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48175