Челсі оголосив про трансфер Кайседо

Джерело - chelseafc.com.
Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо перейшов у Челсі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
21-річний еквадорець підписав з лондонським клубом восьмирічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.
За інформацією ЗМІ, сума угоди складе 115 мільйонів фунтів та стане новим британським трансферним рекордом.
Минулого сезону гравець збірної Еквадору забив 1 гол та зробив 1 асист у 43 матчах за Брайтон.
Раніше Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.
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