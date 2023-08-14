Челсі оголосив про трансфер Кайседо

Мойзес Кайседо став гравцем Челсі

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо перейшов у Челсі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний еквадорець підписав з лондонським клубом восьмирічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

За інформацією ЗМІ, сума угоди складе 115 мільйонів фунтів та стане новим британським трансферним рекордом.

Минулого сезону гравець збірної Еквадору забив 1 гол та зробив 1 асист у 43 матчах за Брайтон.

Раніше Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.

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