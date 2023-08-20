Головне
Збірна Іспанії здолала Англію та вперше виграла жіночий ЧС-2023
Сьогодні 15:06 258
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 14:36 6320
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:39 14667
Костевич стає срібною призеркою чемпіонату світу
Сьогодні 13:25 294
Мессі став найтитулованішим футболістом в історії
Сьогодні 11:54 422
Собчук виконала олімпійський норматив на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:38 560
О’Меллі нокаутував Стерлінга та став чемпіоном UFC: результати боїв турніру UFC 292
Сьогодні 09:09 319
Шахтар зіграє з Кривбасом, Динамо - з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ на 20 серпня
Сьогодні 08:55 815
Марина Мороз достроково програла Сілві на турнірі UFC 292
Сьогодні 08:24 346
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 20 серпня
Сьогодні 08:09 1002
Прямі трансляції

Реал Сосьєдад підписав росіянина з московського клубу

Сьогодні 15:35 189 0
Реал Сосьєдад підписав росіянина з московського клубу
#Реал Сосьєдад

Джерело - UA-футбол.

Реал Сосьєдад зробив спірний з етичної точки зору трансфер, підписавши атакувального хавбека динамо москва Арсена Захаряна.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сума операції склала 13 млн євро; сам гравець підписав із басками шестирічний контракт.

20-річний Захарян останніми роками вважався одним із головних талантів рпл, де забив 15 голів у 72 матчах. Також він заграний за збірну росії. Баски розраховують, що Арсен замінить Давида Сільву, який завершив кар'єру через травму.

динамо москва фінансується банком ВТБ, який перебуває під санкціями США та ЄС після російського вторгнення в Україну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 42551
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 7422
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 14667
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15358
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла 7307
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 16917
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77229
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39740
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32962
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90360 4
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3273
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41916