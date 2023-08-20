Реал Сосьєдад підписав росіянина з московського клубу

Реал Сосьєдад зробив спірний з етичної точки зору трансфер, підписавши атакувального хавбека динамо москва Арсена Захаряна.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сума операції склала 13 млн євро; сам гравець підписав із басками шестирічний контракт.

20-річний Захарян останніми роками вважався одним із головних талантів рпл, де забив 15 голів у 72 матчах. Також він заграний за збірну росії. Баски розраховують, що Арсен замінить Давида Сільву, який завершив кар'єру через травму.

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