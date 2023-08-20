Джерело - Чемпіон.
У ніч на 20 серпня у Нашвіллі у фінальному матчі Кубка ліг 2023 Інтер Маямі переграв Нашвілл.
Долю титулу вирішила наддовга серія пенальті, 10:9 – на користь клубу з Маямі після 11 ударів. Вирішальний пенальті не забив голкіпер Нашвілла. Відзначимо, що українець Сергій Кривцов реалізував свій удар.
Інтер разом з українцем Сергієм Кривцовим вперше завоював Кубок ліг.
Кубок ліг
Фінал, 20 серпня
Нашвілл - Інтер (Маямі) 1:1 (пен. 9:10)
Голи: 0:1 - 23 Мессі, 1:1 - 57 Калландер (авт)
SCENES AS @InterMiamiCF WIN THEIR FIRST TROPHY ‼️ pic.twitter.com/Mqmuo5Xm3h— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023