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Інтер Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг

Сьогодні 09:24 254 0
Інтер Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг
Фото Getty Images
#Ліонель Мессі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 20 серпня у Нашвіллі у фінальному матчі Кубка ліг 2023 Інтер Маямі переграв Нашвілл.

Долю титулу вирішила наддовга серія пенальті, 10:9 – на користь клубу з Маямі після 11 ударів. Вирішальний пенальті не забив голкіпер Нашвілла. Відзначимо, що українець Сергій Кривцов реалізував свій удар.

Інтер разом з українцем Сергієм Кривцовим вперше завоював Кубок ліг.

Кубок ліг
Фінал, 20 серпня

Нашвілл - Інтер (Маямі) 1:1 (пен. 9:10)

Голи: 0:1 - 23 Мессі, 1:1 - 57 Калландер (авт)

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