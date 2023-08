У ніч на 20 серпня у Нашвіллі у фінальному матчі Кубка ліг 2023 Інтер Маямі переграв Нашвілл.

Долю титулу вирішила наддовга серія пенальті, 10:9 – на користь клубу з Маямі після 11 ударів. Вирішальний пенальті не забив голкіпер Нашвілла. Відзначимо, що українець Сергій Кривцов реалізував свій удар.

Інтер разом з українцем Сергієм Кривцовим вперше завоював Кубок ліг.

Кубок ліг

Фінал, 20 серпня

Нашвілл - Інтер (Маямі) 1:1 (пен. 9:10)

Голи: 0:1 - 23 Мессі, 1:1 - 57 Калландер (авт)

SCENES AS @InterMiamiCF WIN THEIR FIRST TROPHY ‼️ pic.twitter.com/Mqmuo5Xm3h