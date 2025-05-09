Капітан Лаціо підтвердив інтерес з боку Ювентуса

Півзахисник та капітан Лаціо Маттіа Дзакканьї висловився про інтерес з боку Ювентуса до себе та оцінив можливість майбутнього трансферу.

Слова 29-річного футболіста наводить Ніколо Скіра.

"Джунтолі особисто хотів, щоб я грав за Ювентус. Це було напередодні продовження контракт з Лаціо. Ювентус – це топклуб, але залишитись у Римі було моїм особистим рішенням", – розповів Дзакканьї.

Зазначимо, що у складі "орлів" хавбек виступає з 2022 року. У сезоні-2024/25 на рахунку Маттіа 10 забитих м'ячів та 9 результативних передач у 44 матчах за клуб.

Контракт Дзакканьї з Лаціо розраховано до літа 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 20 млн євро.

Раніше повідомлялось, що римляни готові продовжити контракт з ексфутболістом Барселони та Челсі.