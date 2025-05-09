Твердохліб: Найголовніше те, що Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки
Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб висловився про перемогу команди над Лівим берегом у перенесеному матчі 21 туру УПЛ.
Емоції футболіста передає пресслужба криворіжців.
"Враження позитивні, найголовніше – ми змогли взяти три залікові бали та продовжити боротьбу за четверту позицію. Я думаю, що все вдалось із запланованого. Акцент був на здобутті трьох очок. В принципі, я вважаю, що ми змогли виконати те, що від нас просив тренер і досягли бажаного результату.
Рекорд? Я дізнався на полі про це. Перед грою говорили, що ще декілька ігор і я буду близький до цієї позначки, можу побити рекорд, але для себе не ставив таку ціль, а просто грав. Ціль була забивати, а не побити рекорд, тому дуже задоволений, що зміг для себе подолати таку позначку. Це надзвичайно приємно, я дуже задоволений", – розповів Твердохліб.
Зазначимо, що наразі Кривбас посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 43 залікові бали, випереджаючи Полісся та Карпати лише за додатковими показниками.
Раніше перемогу над киянами оцінив хавбек команди Денис Кузик.