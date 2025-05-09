Твердохліб: Найголовніше те, що Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб висловився про перемогу команди над Лівим берегом у перенесеному матчі 21 туру УПЛ.

Емоції футболіста передає пресслужба криворіжців.

"Враження позитивні, найголовніше – ми змогли взяти три залікові бали та продовжити боротьбу за четверту позицію. Я думаю, що все вдалось із запланованого. Акцент був на здобутті трьох очок. В принципі, я вважаю, що ми змогли виконати те, що від нас просив тренер і досягли бажаного результату.



Рекорд? Я дізнався на полі про це. Перед грою говорили, що ще декілька ігор і я буду близький до цієї позначки, можу побити рекорд, але для себе не ставив таку ціль, а просто грав. Ціль була забивати, а не побити рекорд, тому дуже задоволений, що зміг для себе подолати таку позначку. Це надзвичайно приємно, я дуже задоволений", – розповів Твердохліб.