Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Твердохліб: Найголовніше те, що Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 11:23
Твердохліб: Найголовніше те, що Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки
Єгор Твердохліб
Кривбас

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб висловився про перемогу команди над Лівим берегом у перенесеному матчі 21 туру УПЛ.

Емоції футболіста передає пресслужба криворіжців.

"Враження позитивні, найголовніше – ми змогли взяти три залікові бали та продовжити боротьбу за четверту позицію. Я думаю, що все вдалось із запланованого. Акцент був на здобутті трьох очок. В принципі, я вважаю, що ми змогли виконати те, що від нас просив тренер і досягли бажаного результату.

Рекорд? Я дізнався на полі про це. Перед грою говорили, що ще декілька ігор і я буду близький до цієї позначки, можу побити рекорд, але для себе не ставив таку ціль, а просто грав. Ціль була забивати, а не побити рекорд, тому дуже задоволений, що зміг для себе подолати таку позначку. Це надзвичайно приємно, я дуже задоволений", – розповів Твердохліб.

Зазначимо, що наразі Кривбас посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 43 залікові бали, випереджаючи Полісся та Карпати лише за додатковими показниками.

Раніше перемогу над киянами оцінив хавбек команди Денис Кузик.

Кривбас Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Єгор Твердохліб

Єгор Твердохліб

Побив 32-річний рекорд: Твердохліб – рекордсмен Кривбасу за кількістю голів за сезон
Міцна заявка на єврокубки: огляд перенесеного матчу Кривбас – Лівий Берег
Твердохліб: Після вилучення у Зорі стало легше
Могли розраховувати на більше: Твердохліб – про поразку від Шахтаря
Перша перемога у 2025 році: огляд матчу Ворскла – Кривбас

Останні новини