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Зоммер став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 11:50
Зоммер став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Ян Зоммер
Getty images

Воротар Інтера Ян Зоммер став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Попри те, що в основний час матчу швейцарець пропустив тричі, він виконав сім яскравих сейвів, які допомогли команді у підсумку вирвати перемогу.

У голосуванні Зоммер обійшов Ашрафа Хакімі, який забив гол у ворота Арсенала та впевнено стримував Мартінеллі весь матч.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів Інтер зіграє проти ПСЖ, який вдруге здолав лондонських суперників.

Раніше УЄФА оголосив символічну збірну тижня, до якої не потрапив жоден гравець "канонірів".

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