Воротар Інтера Ян Зоммер став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Попри те, що в основний час матчу швейцарець пропустив тричі, він виконав сім яскравих сейвів, які допомогли команді у підсумку вирвати перемогу.

У голосуванні Зоммер обійшов Ашрафа Хакімі, який забив гол у ворота Арсенала та впевнено стримував Мартінеллі весь матч.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів Інтер зіграє проти ПСЖ, який вдруге здолав лондонських суперників.

Раніше УЄФА оголосив символічну збірну тижня, до якої не потрапив жоден гравець "канонірів".