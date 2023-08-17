Ноєр близький до повернення у загальну групу Баварії

Воротар Баварії Мануель Ноєр може повернутися до тренувань у загальній групі за кілька тижнів.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Томас Тухель.

"У нас хороші новини: остання операція Мануеля дала дуже позитивний ефект. Значно скорочено час перед поверненням до тренувань із командою. Я бачив, як він тренується останні два дні. Те, що я побачив, було дуже вражаюче.

Ми очікуємо, що він повернеться до командних тренувань у найближчі кілька тижнів. Це змінило наші плани. Ульрайх добре справляється, але з одним Свеном ми не впораємося. Ми все ще шукаємо рішення, але я не розголошуватиму імена", — сказав Тухель.