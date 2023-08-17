Головне
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 08:25 1033
Маліновський перейде у Дженоа
Сьогодні 17:12 252
Дженоа та Марсель домовились про перехід Маліновського
Сьогодні 15:17 400
Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар
Сьогодні 14:18 478
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 13:53 29281
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 13:44 19086
Манчестер Сіті здобув Суперкубок УЄФА
Сьогодні 00:09 887
Інтер підписав Арнаутовича
Вчора 23:24 483
Красніков залишив Дніпро-1
Вчора 19:13 1195
Верес підписав експівзахисника Шахтаря
Вчора 18:40 1046
Прямі трансляції

Ноєр близький до повернення у загальну групу Баварії

Ноєр близький до повернення у загальну групу Баварії
Сьогодні 18:29 90 0
Ноєр близький до повернення у загальну групу Баварії
Фото - Getty Images
#Баварія, #Мануель Ноєр

Джерело - football.ua.

Воротар Баварії Мануель Ноєр може повернутися до тренувань у загальній групі за кілька тижнів.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Томас Тухель.

"У нас хороші новини: остання операція Мануеля дала дуже позитивний ефект. Значно скорочено час перед поверненням до тренувань із командою. Я бачив, як він тренується останні два дні. Те, що я побачив, було дуже вражаюче. 

Ми очікуємо, що він повернеться до командних тренувань у найближчі кілька тижнів. Це змінило наші плани. Ульрайх добре справляється, але з одним Свеном ми не впораємося. Ми все ще шукаємо рішення, але я не розголошуватиму імена", — сказав Тухель.

Раніше повідомлялося, що Де Хеа готовий перейти у Баварію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Красніков залишив Дніпро-1 Красніков залишив Дніпро-1 1195
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 19086
Брат гравця Динамо загинув на війні з окупантами Брат гравця Динамо загинув на війні з окупантами 8045
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу 29281
СК Дніпро-1 - Славія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи СК Дніпро-1 - Славія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1392
Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1730
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 52827 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 7022
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22437
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130277
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 24978
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25754