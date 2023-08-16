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Де Хеа готовий перейти у Баварію

Баварія шукає голкіпера
Сьогодні 16:44 337 0
Де Хеа готовий перейти у Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Де Хеа, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Баварія продовжує пошуки нового голкіпера з огляду на продаж Яна Зоммера та затримку у відновленні Мануеля Ноєра.

Про це повідомляє Sky Germany.

Мюнхенський клуб провів перемовини з Давідом Де Хеа, який перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту з Манчестер Юнайтед.

Сам 32-річний іспанець готовий приєднатися до Баварії. Німці натомість вважають пріоритетною ціллю Штефана Ортегу з Манчестер Сіті, однак "містяни" не хочуть його відпускати.

У випадку, якщо буде зроблено вибір на користь Де Хеа, то трансфер відбудеться швидко.

Раніше Кейн допоміг встановити Баварії новий рекорд.

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