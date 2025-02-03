Астон Вілла оголосила про підписання 3-разового переможця Ліги чемпіонів
Марко Асенсіо (зліва) та Рамон Мончі (справа)
Астон Вілла
Півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо перейшов до бірмінгемської Астон Вілли на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба "левів".
Угода розрахована до кінця сезону 2024/2025. Зазначимо, що контракт іспанця з парижанами підписаний до літа 2026-го.
Transfermarkt оцінює 3-разового переможця Ліги чемпіонів у складі мадридського Реала у 20 млн євро. Цього сезону Асенсіо провів за ПСЖ 16 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти.
Раніше бірмінгемці оголосили про перехід нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який також приєднався до команди на правах оренди.