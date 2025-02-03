Астон Вілла оголосила про підписання 3-разового переможця Ліги чемпіонів

Півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо перейшов до бірмінгемської Астон Вілли на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Угода розрахована до кінця сезону 2024/2025. Зазначимо, що контракт іспанця з парижанами підписаний до літа 2026-го.

🎶 His name is Marco, Marco Asensio 🎶 pic.twitter.com/ZmglVKKqkx — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 3, 2025

Transfermarkt оцінює 3-разового переможця Ліги чемпіонів у складі мадридського Реала у 20 млн євро. Цього сезону Асенсіо провів за ПСЖ 16 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Раніше бірмінгемці оголосили про перехід нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який також приєднався до команди на правах оренди.