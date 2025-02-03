Динамо відмовилося продавати українського вінгера в англійський клуб

Півзахисник Динамо Назар Волошин на правах оренди міг продовжити кар'єру в Сандерленді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, представник Чемпіоншипа розраховував узяти 21-річного вінгера в оренду з обов’язковою опцією викупу в разі виходу клубу в Англійську Прем'є-лігу.

Втім, пропозиція англійського клубу віцечемпіона України не влаштувала.

Раніше стало відомо, що Назар Волошин на днях підпише новий довгостроковий контракт із Динамо.

Також повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.