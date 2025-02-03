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Польський клуб планує виручити мінімум 1 млн євро за ексфорварда Динамо

Руслан Травкін — 3 лютого 2025, 21:18
Польський клуб планує виручити мінімум 1 млн євро за ексфорварда Динамо
Ілля Шкурін
Динамо

Колишній форвард київського Динамо Ілля Шкурін, який зараз грає за польську Сталь, міг перейти до команд Ульсан чи Сеул із Південної Кореї.

Про це пише Goal.pl.

За інформацією від джерела, представники цих клубів були на матчі Сталі цими вихідними, щоб поспостерігати за гравцем. Команда програла Катовіце (0:1), а білорус відіграв 72 хвилини.

Його виступ розчарував скаутів. Іншою причиною для відмови послужило те, що польський клуб хоче отримати за форварда 1-1,3 млн євро.

Цей сезон 25-річний нападник проводить досить вдало. На його рахунку 16 голів у Екстраклясі, що дозволяє йому посідати друге місце в гонці бомбардирів.

Шикурін у 2021 році грав за київське Динамо на правах оренди з московського ЦСКА. В УПЛ відіграв 8 матчів, голів не забивав.

Нагадаємо, що молодий талант киян Олексій Гусєв другу частину сезону-2024/25 може провести в Металісті-1925.

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