Півзахисник Челсі Зієш провалив медогляд в Аль-Насрі

Аль-Наср сумнівається у трансфері 30-річного гравця

Джерело - Чемпіон.

Трансфер вінгера Челсі Хакіма Зієша в Аль-Наср під загрозою зриву.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Під час медичного обстеження саудівський клуб виявив у футболіста проблеми з коліном - ті самі, що були у нього під час січневого медогляду в ПСЖ.

Тепер Аль-Наср сумнівається у трансфері 30-річного гравця.

🚨🟡🔵🇲🇦 #SPL |



◉ As in January when he underwent medical tests at PSG , Al Nassr has identified a knee problem for Hakim Ziyech. He underwent further tests at PSG.



◉ The club has doubts about signing him now.



W @HanifBerkane pic.twitter.com/DUieVAIh6K — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 29, 2023

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