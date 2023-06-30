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Півзахисник Челсі Зієш провалив медогляд в Аль-Насрі

Аль-Наср сумнівається у трансфері 30-річного гравця
Сьогодні 08:55 371 0
Півзахисник Челсі Зієш провалив медогляд в Аль-Насрі
Фото: Getty Images
#Зієш, #Челсі, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Трансфер вінгера Челсі Хакіма Зієша в Аль-Наср під загрозою зриву.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Під час медичного обстеження саудівський клуб виявив у футболіста проблеми з коліном - ті самі, що були у нього під час січневого медогляду в ПСЖ.

Тепер Аль-Наср сумнівається у трансфері 30-річного гравця.

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