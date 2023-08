Аль-Ахлі підпише захисника Аталанти

Аталанта та Аль-Ахлі домовилися про трансфер Меріха Демірала.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що документи буде підписано протягом найближчої доби.

Повідомлялося, що на захисника збірної Туреччини також претендували два клуби АПЛ.

Аталанта отримає за гравця 20 млн євро, а сам Меріх Демірал зароблятиме 13 млн євро на рік, уклавши трирічну угоду.

В Аталанті на 25-річного гравця перестали розраховувати через його конфлікт із головним тренером Джан П'єро Гасперіні.

В минулому сезоні в складі Аталанти турок відіграв 28 матчів в італійській Серії А.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h 🚨🟢🇸🇦



Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.



…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2