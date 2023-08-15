Аль-Ахлі підпише захисника Аталанти

Черговий футболіст на шляху з Європи в Саудівську Аравію

Джерело - Чемпіон.

Аталанта та Аль-Ахлі домовилися про трансфер Меріха Демірала.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що документи буде підписано протягом найближчої доби.

Повідомлялося, що на захисника збірної Туреччини також претендували два клуби АПЛ.

Аталанта отримає за гравця 20 млн євро, а сам Меріх Демірал зароблятиме 13 млн євро на рік, уклавши трирічну угоду.

В Аталанті на 25-річного гравця перестали розраховувати через його конфлікт із головним тренером Джан П'єро Гасперіні.

В минулому сезоні в складі Аталанти турок відіграв 28 матчів в італійській Серії А.