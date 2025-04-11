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Лейпциг майже втратив перевагу в 3 м'ячі у грі проти Вольфсбурга в Бундеслізі

Микола Дендак — 11 квітня 2025, 23:28
Лейпциг майже втратив перевагу в 3 м'ячі у грі проти Вольфсбурга в Бундеслізі

Сьогодні, 11 квітня, відбувся стартовий матч 29 туру німецької Бундесліги, в якому Лейпциг завітав до Вольфсбурга.

Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 3:2. При чому Лейпциг вигравав 3:0 по ходу зустрічі, але майже віддав камбек супернику.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
29 тур, 11 квітня

Вольфсбург – Лейпциг 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Опенда, 11, 0:2 – Сімонс, 26, 0:3 – Сімонс, 49, 1:3 – Фішер, 58, 2:3 – Ольсен, 75

Завдяки перемозі Лейпциг піднявся на 4 місце в турнірній таблиці. Вольфсбург же йде дванадцятим у чемпіонаті Німеччини.

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Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вольфсбург РБ Лейпциг

Вольфсбург

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