Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті може придбати півзахисника Ноттінгем Форест: сума вражає

Олексій Мурзак — 11 квітня 2025, 23:25
Манчестер Сіті може придбати півзахисника Ноттінгем Форест: сума вражає
Морган Ґіббс-Вайт
Getty Images

Ноттінгем Форест готовий розглянути пропозиції щодо трансферу свого півзахисника Моргана Ґіббс-Вайта на рівні 100 млн фунтів.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, гравцем цікавиться Манчестер Сіті, який шукає заміну Кевіну де Брейне, адже бельгієць по завершенні сезону залишить "містян".

Ноттінгем Форест прагне отримати суму, подібну до тієї, яку Сіті заплатив Астон Віллі за Джека Ґриліша в 2021 році – 100 млн фунтів. Тоді цей трансфер став рекордним для британських гравців.

У поточному сезоні 25-річний Ґіббс-Вайт зіграв у 30 матчах за клуб, забив 5 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що у сферу інтересів Манчестер Сіті, який готується внести корективи у склад команди, також потрапив вінгер Барселони Рафінья.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Футбольні трансфери Ноттінгем Форест

Манчестер Сіті

Ноттінгем Форест встановив космічний цінник на свого лідера
Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Барселони
Манчестер Сіті не розраховує на свого капітана в новому сезоні
Суд визнав, що екскапітан Манчестер Сіті розміщував наклеп у соцмережах на зіркову ведучу
Зірка сенсаційного Ноттінгема зацікавив Манчестер Сіті

Останні новини