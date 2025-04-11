Манчестер Сіті може придбати півзахисника Ноттінгем Форест: сума вражає

Ноттінгем Форест готовий розглянути пропозиції щодо трансферу свого півзахисника Моргана Ґіббс-Вайта на рівні 100 млн фунтів.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, гравцем цікавиться Манчестер Сіті, який шукає заміну Кевіну де Брейне, адже бельгієць по завершенні сезону залишить "містян".

Ноттінгем Форест прагне отримати суму, подібну до тієї, яку Сіті заплатив Астон Віллі за Джека Ґриліша в 2021 році – 100 млн фунтів. Тоді цей трансфер став рекордним для британських гравців.

У поточному сезоні 25-річний Ґіббс-Вайт зіграв у 30 матчах за клуб, забив 5 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що у сферу інтересів Манчестер Сіті, який готується внести корективи у склад команди, також потрапив вінгер Барселони Рафінья.