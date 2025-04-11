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Зоря – Верес: де дивитися матч УПЛ

Микола Дендак — 11 квітня 2025, 23:22
Зоря – Верес: де дивитися матч УПЛ
Зоря Луганськ
Зоря Луганськ

Луганська Зоря прийматиме рівненський Верес у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у неділю, 13 квітня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці. Луганці розташувалися на 7 місці, набравши за 22 гри 32 бали. У 23 турі Зоря перемогла Ворсклу.

"Вовки" йдуть восьмими та відстають від Зорі на 3 бали. У підопічних Олега Шандрука 29 очок. Минулого тижня Верес розгромно програв Шахтарю

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Зоря Луганськ

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