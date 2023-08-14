Бонуччі може перейти в Уніон

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі може продовжити кар'єру у Бундеслізі.
Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Вирушати до Саудівської Аравії 36-річний ветеран не хоче, бо це вдарить по його шансах потрапити до складу збірної Італії на Євро-2024.
Тому, найімовірнішим варіантом продовження кар'єри Бонуччі зараз є Уніон Берлін. Переговори між сторонами вже тривають.
Також згадуються такі клуби як Лаціо, Сампдорія, Фіорентина, Аякс та Інтер.
Нагадаємо, Даніло став новим капітаном Ювентуса замість Бонуччі.