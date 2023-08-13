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Брюгге з Яремчуком розгромив Ейпен: результати матчів 3 туру Ліги Жупіле

Українець вийшов на заміну на 63-ій хвилині матчу
Сьогодні 22:26 245 0
Брюгге з Яремчуком розгромив Ейпен: результати матчів 3 туру Ліги Жупіле
#Андерлехт, #Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.

Зокрема, Брюгге розгромив Ейпен - 5:0. Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 63-ій хвилині за рахунку 4:0. На 90-ій хвилині отримав попередження.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
3 тур
11 серпня

Антверпен - Кортрейк 6:0 (4:0)

12 серпня 

РВДМ - Мехелен 1:0 (0:0)

Рояль Уніон - Левен 5:1 (2:1)

13 серпня

Сінт-Трейден - Андерлехт 0:1 (0:0)

Ейпен - Брюгге 0:5 (0:3)

Серкль Брюгге - Генк 0:1 (0:0)

Шарлеруа - Стандард 1:1 (0:1)

Вестерло - Гент 1:3 (1:1)

Турнірна таблиця:

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