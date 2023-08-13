Брюгге з Яремчуком розгромив Ейпен: результати матчів 3 туру Ліги Жупіле

Українець вийшов на заміну на 63-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.

Зокрема, Брюгге розгромив Ейпен - 5:0. Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 63-ій хвилині за рахунку 4:0. На 90-ій хвилині отримав попередження.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле

3 тур

11 серпня

Антверпен - Кортрейк 6:0 (4:0)

12 серпня

РВДМ - Мехелен 1:0 (0:0)

Рояль Уніон - Левен 5:1 (2:1)

13 серпня

Сінт-Трейден - Андерлехт 0:1 (0:0)

Ейпен - Брюгге 0:5 (0:3)

Серкль Брюгге - Генк 0:1 (0:0)

Шарлеруа - Стандард 1:1 (0:1)

Вестерло - Гент 1:3 (1:1)

Турнірна таблиця: