Брюгге з Яремчуком розгромив Ейпен: результати матчів 3 туру Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.
Зокрема, Брюгге розгромив Ейпен - 5:0. Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 63-ій хвилині за рахунку 4:0. На 90-ій хвилині отримав попередження.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
3 тур
11 серпня
Антверпен - Кортрейк 6:0 (4:0)
12 серпня
РВДМ - Мехелен 1:0 (0:0)
Рояль Уніон - Левен 5:1 (2:1)
13 серпня
Сінт-Трейден - Андерлехт 0:1 (0:0)
Ейпен - Брюгге 0:5 (0:3)
Серкль Брюгге - Генк 0:1 (0:0)
Шарлеруа - Стандард 1:1 (0:1)
Вестерло - Гент 1:3 (1:1)
Турнірна таблиця: