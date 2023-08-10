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Трубін: Час йти далі. Я не прощаюсь, а кажу "До побачення"

Сьогодні 20:52 170 0
Трубін: Час йти далі. Я не прощаюсь, а кажу "До побачення"

Анатолій Трубін попрощався з Шахтарем після переходу у Бенфіку.

Про це українець написав у Інстаграмі.

"16 років життя я присвятив Шахтарю. Тут я зростав як футболіст та як особистість. Велика цінність для мене мати можливість не лише бути в структурі такого великого клубу, а й долучитися до його перемог. Велика вдячність кожному тренеру з часів академії Шахтаря та до сьогодні. Ви навчили мене всього, що я вмію та знаю.

Велика честь ділити роздягальню з видатними гравцями клубу. Ви завжди були для мене прикладом. Велика гордість мати підтримку найкращих та найвірніших вболівальників Шахтаря. Ви завжди залишитесь в моєму серці. Та зараз час йти далі. Я не прощаюсь, а кажу "До побачення", - написав Трубін

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