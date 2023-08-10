Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги конференцій з Арісом

Зустріч розпочнеться о 21:15

Київське Динамо на виїзді зіграє з грецьким Арісом у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Аріс: Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Даріда, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма

Запасні: Хутесіотіс, Христодулопулос, Рупп, Самара, Матарріта, Павичич, Менендес, Панагідіс

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаєв, Ярмоленко, Буяльський, Беніто

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Караваєв, Андрієвський, Бражко, Шепелєв, Біловар, Діалло, Царенко, Волошин, Ванат

Зустріч розпочнеться о 21:15 за київським часом.

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