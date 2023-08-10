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Бенфіка завершила трансфер Трубіна

Бенфіка сьогодні офіційно оголосить про підписання Трубіна
Сьогодні 14:12 433 0
Бенфіка завершила трансфер Трубіна
#Бенфіка, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін сьогодні, 10 серпня, офіційно стане гравцем Бенфіки.

Про це повідомляє O Jogo.

Трубін прибув до Лісабона 7 серпня, а тепер все готове до оголошення про трансфер. Анатолій вже пройшов медогляд у клубі, тепер він підпише 5-річний контракт. Шахтар отримає 10 млн євро плюс 1 млн бонусами.

Трубін провів усю карʼєру в Шахтарі. В його активі 94 матчі, з них 39 на нуль, пропустив 94 голи. 

Раніше Бенфіка обіграла Порту у матчі за Суперкубок Португалії.

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