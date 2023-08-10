Бенфіка завершила трансфер Трубіна

Бенфіка сьогодні офіційно оголосить про підписання Трубіна

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін сьогодні, 10 серпня, офіційно стане гравцем Бенфіки.

Про це повідомляє O Jogo.

Трубін прибув до Лісабона 7 серпня, а тепер все готове до оголошення про трансфер. Анатолій вже пройшов медогляд у клубі, тепер він підпише 5-річний контракт. Шахтар отримає 10 млн євро плюс 1 млн бонусами.

Трубін провів усю карʼєру в Шахтарі. В його активі 94 матчі, з них 39 на нуль, пропустив 94 голи.

Раніше Бенфіка обіграла Порту у матчі за Суперкубок Португалії.