Манчестер Юнайтед визначився з можливою заміною Магвайра

Манчестер Юнайтед працює над підписанням захисника, який стане заміною для Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Манкуніанці" розглядають три варіанти: Бенжамена Павара (Баварія), Жан-Клера Тодібо (Ніцца) та Едмонда Тапсобу (Баєр).

