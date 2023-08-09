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Манчестер Юнайтед визначився з можливою заміною Магвайра

"Манкуніанці" розглядають три варіанти
Сьогодні 17:20 151 0
Манчестер Юнайтед визначився з можливою заміною Магвайра
Фото: Getty Images
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Павар, #Тодібо

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед працює над підписанням захисника, який стане заміною для Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Манкуніанці" розглядають три варіанти: Бенжамена Павара (Баварія), Жан-Клера Тодібо (Ніцца) та Едмонда Тапсобу (Баєр).

Магвайр близький до переходу у Вест Гем.

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