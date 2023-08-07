ПСЖ орендує нападника Бенфіки

Джерело - Чемпіон.
Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш близький до переходу у ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Існує усна домовленість про трансфер футболіста за 80 мільйонів євро, відповідні документи вже готуються.
65 мільйонів євро передбачені у вигляді фіксованої суми, ще 15 - у вигляді бонусів.
Через проблеми ПСЖ з фінансовим фейр-плей це буде оренда із зобов’язанням викупу у 2024 році.
Нагадаємо, ПСЖ активував клаусулу Дембеле у 50 млн євро.
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