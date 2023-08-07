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ПСЖ орендує нападника Бенфіки

Гонсалу Рамуш стане гравцем ПСЖ
Сьогодні 09:10 149 0
ПСЖ орендує нападника Бенфіки
Фото - Getty Images
#Бенфіка, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Гонаслу Рамуш

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш близький до переходу у ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Існує усна домовленість про трансфер футболіста за 80 мільйонів євро, відповідні документи вже готуються.

65 мільйонів євро передбачені у вигляді фіксованої суми, ще 15 - у вигляді бонусів.

Через проблеми ПСЖ з фінансовим фейр-плей це буде оренда із зобов’язанням викупу у 2024 році.

Нагадаємо, ПСЖ активував клаусулу Дембеле у 50 млн євро.

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