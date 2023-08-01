ПСЖ активував клаусулу Дембеле у 50 млн євро

Усман Дембеле близький до зміни клубу

ПСЖ активував клаусулу у 50 мільйонів євро за перехід вінгера Барселони Усмана Дембеле.

Про це повідомляє L’Equipe.

Французький клуб зробив це 31 липня - за день до того, як вона мала подвоїтись, згідно з умовами контракту. Тепер у парижан є 5 днів, щоб оформити перехід.

Була інформація, що Дембеле вирішив перейти у ПСЖ через те, що Барселона пропонувала включити його в угоду по Кіліану Мбаппе.

Нагадаємо, Дембеле узгодив контракт із ПСЖ.

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