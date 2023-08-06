Брюгге з Яремчуком переміг Вестерло: результати матчів 2 туру Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.
Зокрема, Брюгге переграв Вестерло. Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 70-ій хвилині. Результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, що матч першого туру чемпіонату з Мехеленом Яремчук пропустив через травму.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
2 тур
4 серпня
Стандард - Рояль Уніон 0:1 (0:1)
5 серпня
Генк - Ейпен 0:1 (0:1)
Серкль Брюгге - Шарлеруа 2:0 (2:0)
Левен - РВДМ 1:2 (1:1)
6 серпня
Андерлехт - Антверпен 1:0 (1:0)
Мехелен - Гент 0:1 (0:0)
Вестерло - Брюгге 0:1 (0:1)
Кортрейк - Сінт-Трейден 0:1 (0:1)
Турнірна таблиця: