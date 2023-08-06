Брюгге з Яремчуком переміг Вестерло: результати матчів 2 туру Ліги Жупіле

Українець вийшов на заміну

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.

Зокрема, Брюгге переграв Вестерло. Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 70-ій хвилині. Результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що матч першого туру чемпіонату з Мехеленом Яремчук пропустив через травму.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле

2 тур

4 серпня

Стандард - Рояль Уніон 0:1 (0:1)

5 серпня

Генк - Ейпен 0:1 (0:1)

Серкль Брюгге - Шарлеруа 2:0 (2:0)

Левен - РВДМ 1:2 (1:1)

6 серпня

Андерлехт - Антверпен 1:0 (1:0)

Мехелен - Гент 0:1 (0:0)

Вестерло - Брюгге 0:1 (0:1)

Кортрейк - Сінт-Трейден 0:1 (0:1)

Турнірна таблиця: