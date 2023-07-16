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Ньюкасл готує пропозицію Наполі щодо Кварацхелії

Сороки готові провести свій найдорожчий трансфер
Вчора 23:25 122 0
Ньюкасл готує пропозицію Наполі щодо Кварацхелії
#Ньюкасл

Джерело - UA-футбол.

Англійський Ньюкасл готує пропозицію щодо трансферу зірки Наполі Хвічи Кварацхелії. 

Про це повідомляє Il Mattino.

Сороки готові викласти за грузина 90 мільйонів євро.

Кварацхелія приєднався до Наполі влітку минулого року. Італійський клуб заплатив Динамо Батумі за перехід грузина 11,5 млн євро.

У минулому розіграші Серії А грузин був визнаний гравцем сезону. У рамках чемпіонату він забив 12 голів і віддав 10 асистів у 34 матчах. Також у матчах Ліги чемпіонів Хвіча відзначився шістьма результативними діями (2+4) у дев’яти зустрічах.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 22-річного вінгера в 85 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл близький до підписання вінгера Лестера Барнса.

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