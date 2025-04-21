Стопами брата: бігун з Кенії з другим найкращим часом в історії виграв Бостонський марафон-2025

Сьогодні, 21 квітня, в США відбувся Бостонський марафон, один з найпрестижніжих у світі, переможцем якого став Джон Корір з Кенії.

28-річний спортсмен пробіг дистанцію за 2 години 4 хвилини 45 секунд, що стало другим найкращим результатом за всю історію Бостонського марафону. Корір поступився тільки часу свого земляка Джеффрі Мутаї, який у 2011 році встановив рекорд – 2 години 3 хвилини 3 секунди.

Варто зазначити, що Корір повторив досягнення свого старшого брата Веслі, який переміг у марафоні в Бостоні в 2012 році. Джон і Веслі стали першими братами в історії, які виграли Бостонський марафон. До того ж, Джон є переможцем іншого престижного марафону, а саме Чиказького, який він виграв минулого року.

History made in Boston, as John Korir wins the 2025 Boston Marathon.



He follows in the footsteps of his brother Wesley who won in 2012, and it's the first time that a set of brothers have won on Boylston Street.



Phenomenal performance, John! pic.twitter.com/fZnkbnNxs4 — Abbott WMMajors (@WMMajors) April 21, 2025

Джон Корір виграв Бостонський марафон з третьої спроби: у 2023 році він фінішував дев'ятим, а минулого року – четвертим. А до гонки спортсмен зізнався, що подзвонив своєму брату, щоб той дав йому пораду, як перемогти.

Цікаво, що володаря срібної медалі марафону визначав фотофініш. Танзанець Алфон Сімбу та кенієць Кібріан Котута пробігли дистанцію за однаковий час ( 2:05:04). Фотофініш визначив, що друге місце посів Сімбу.

Нагадаємо, що перемогу в жіночому Бостонському марафоні здобула землячка Джона Коріра – Шарон Локеді виграла забіг, ще й при цьому встановила рекордний час подолання дистанції.