Вибачте, що ми не змогли: капітан Лестера прокоментував достроковий виліт команди з АПЛ

Капітан та форвард Лестера Джеймі Варді прокоментував виліт команди з Англійської Прем'єр-ліги, назвавши поточний сезон жалюгідним.

Перед фанатами "лисиць" нападник вибачився на своїй сторінці в Х.

"На цей момент я навіть не знаю що сказати. Немає слів, якими я можу висловити свою злість та сум від того, як пройшов цей сезон. Виправдань немає. Як гравець і як клуб ми провалились. Ми не ховаємось від цього, і я відмовляюсь висувати будь-які твердження, щоб зробити це.



Бувши у клубі так довго, разом ми пережили багато злетів та успіхів, і цей сезон можна назвати тільки жалюгідним, а також повним провалом особисто для мене. Це завдає болю, і я знаю, що ви теж це відчуваєте. Вибачте, що ми не змогли, і вибачте, що кінець сезону 2025 року був таким лайняним шоу", – написав Варді.