Вибачте, що ми не змогли: капітан Лестера прокоментував достроковий виліт команди з АПЛ
Капітан та форвард Лестера Джеймі Варді прокоментував виліт команди з Англійської Прем'єр-ліги, назвавши поточний сезон жалюгідним.
Перед фанатами "лисиць" нападник вибачився на своїй сторінці в Х.
"На цей момент я навіть не знаю що сказати. Немає слів, якими я можу висловити свою злість та сум від того, як пройшов цей сезон. Виправдань немає. Як гравець і як клуб ми провалились. Ми не ховаємось від цього, і я відмовляюсь висувати будь-які твердження, щоб зробити це.
Бувши у клубі так довго, разом ми пережили багато злетів та успіхів, і цей сезон можна назвати тільки жалюгідним, а також повним провалом особисто для мене. Це завдає болю, і я знаю, що ви теж це відчуваєте. Вибачте, що ми не змогли, і вибачте, що кінець сезону 2025 року був таким лайняним шоу", – написав Варді.
Нагадаємо, Лестер втратив всі шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні після поразки від Ліверпуля у 33 турі АПЛ. "Лиси" вже відстають від рятівного 17-го місця на 18 очок, максимум команда може добрати ще 15 балів.
Зазначимо, що Лестер вилетів із АПЛ у перший же рік після повернення до найсильнішої британської ліги. Раніше достроково вилетів у Чемпіоншип Саутгемптон.