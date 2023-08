Ноттінгем Форест зробив пропозицію Арсеналу по Тернеру

Арсенал отримав офіційну позицію від Ноттінгем Форест щодо трансферу свого воротаря Метта Тернера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Про суму та інші умови потенційного переходу не вказується.

Цей перехід наблизить трансфер Давіда Раї в лондонський клуб.

EXCL: Nottingham Forest submitted an official bid for Matt Turner. 🚨🔴🌳



Understand the proposal has been made for permanent transfer, talks advancing with Arsenal.



Crucial step in goalkeepers domino as #AFC keep negotiating with Brentford for David Raya, deal getting closer. pic.twitter.com/ebhozL9l75