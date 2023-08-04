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Ноттінгем Форест зробив пропозицію Арсеналу по Тернеру

Цей перехід наблизить трансфер Давіда Раї в лондонський клуб
Сьогодні 15:27 181 0
Ноттінгем Форест зробив пропозицію Арсеналу по Тернеру
#Арсенал (Лондон), #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Арсенал отримав офіційну позицію від Ноттінгем Форест щодо трансферу свого воротаря Метта Тернера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Про суму та інші умови потенційного переходу не вказується.

Цей перехід наблизить трансфер Давіда Раї в лондонський клуб.

Нагадаємо, Олімпіакос візьме в оренду нападника Арсенала Маркіньйоса.

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