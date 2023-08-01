Протасов: УАФ відмовили у допуску глядачів на трибуни

УАФ робила спроби повернути вболівальників на стадіони, але поки що домовитися з владою не вдалося.

Про це розповів віцепрезидент організації Олег Протасов.

"Як кажуть у таких випадках, ми працюємо над цим. Позиція Мінмолодьспорту відома — нам відмовили в допуску вболівальників на трибуни. Але, повторюся, ми продовжуємо працювати над цим питанням. Напередодні старту поточного чемпіонату в нас пройшла розширена нарада за участі представників правоохоронних органів. Ми пропонуємо збільшити квоту присутніх на матчі.

Зараз ідеться про 280 осіб, ми пропонуємо її суттєво підвищити. Реально бачимо шляхи реалізації цієї ініціативи із суворим дотриманням усіх безпекових нюансів", – сказав Протасов.