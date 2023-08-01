Егіналду: Мій друг Тейшейра дуже позитивно відгукується про Шахтар

Новачок Шахтаря Егіналду радився з колишнім гравцем "гірників" Алексом Тейшейрою щодо переходу в донецький клуб.

Про це Егіналду розповів пресслужбі клубу.

"Тут виступало чимало бразильців, і це приємний факт. Грав мій друг Алекс Тейшейра, який дуже позитивно відгукується про клуб. Це також дуже вплинуло на моє рішення. Вдячний за любов і підтримку, сподіваюся виправдати всі очікування. Спілкувався з Невертоном, який також недавно приїхав. Він мені розповів про те, наскільки тут гарне місто, про те, що ставлення в клубі хороше і що всі хлопці загалом молодці. Сподіваюся, на нас знову чекатиме успішний сезон.

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Також я розмовляв з Алексом Тейшейрою, моїм другом. Він дав мені багато порад, розповів про клуб та місто.Дуже добре відгукувався про Шахтар, сказав, що до нього дуже добре тут ставилися, порадив їхати, відкинувши сумніви, що тут на мене чекає хороший сезон і що я заб’ю багато голів. Також хочу подякувати моїм агентам Маурісіо і Даніелю, які вселили в мене впевненість. Я налаштований показати гідний результат цього року", - сказав Егіналдо.