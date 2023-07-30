Президент ЧФР: Коноплянці треба 3-4 тижні, щоб набрати форму

Однак важливі матчі вже попереду

Українському новачку Клужу Євгенові Коноплянці знадобиться певний час, щоб дійти до своєї форми.

Про це заявив президент клубу Крісті Балай.

“Якщо все буде нормально, то йому [Коноплянці - прим.] знадобиться 3-4 тижні, щоб набрати необхідні кондиції та захиститися від можливих травм”, - сказав Балай.

Сьогодні ЧФР проведе матч третього туру чемпіонату Румунії проти Університаті Крайової. Початок гри о 21:30. 3 серпня команда Коноплянки зіграє матч-відповідь другого етапу Ліги конференцій з Аданадеемірспором.

Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії

Додамо, що українець підписав контракт з ЧФР на два роки.