Президент ЧФР: Коноплянці треба 3-4 тижні, щоб набрати форму

Джерело - digisport.ro.
Українському новачку Клужу Євгенові Коноплянці знадобиться певний час, щоб дійти до своєї форми.
Про це заявив президент клубу Крісті Балай.
“Якщо все буде нормально, то йому [Коноплянці - прим.] знадобиться 3-4 тижні, щоб набрати необхідні кондиції та захиститися від можливих травм”, - сказав Балай.
Сьогодні ЧФР проведе матч третього туру чемпіонату Румунії проти Університаті Крайової. Початок гри о 21:30. 3 серпня команда Коноплянки зіграє матч-відповідь другого етапу Ліги конференцій з Аданадеемірспором.
Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії
Додамо, що українець підписав контракт з ЧФР на два роки.