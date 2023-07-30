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Президент ЧФР: Коноплянці треба 3-4 тижні, щоб набрати форму

Однак важливі матчі вже попереду
Сьогодні 17:55 163 0
Президент ЧФР: Коноплянці треба 3-4 тижні, щоб набрати форму
#Євген Коноплянка

Джерело - digisport.ro.

Українському новачку Клужу Євгенові Коноплянці знадобиться певний час, щоб дійти до своєї форми.

Про це заявив президент клубу Крісті Балай.

“Якщо все буде нормально, то йому [Коноплянці - прим.] знадобиться 3-4 тижні, щоб набрати необхідні кондиції та захиститися від можливих травм”, - сказав Балай.

Сьогодні ЧФР проведе матч третього туру чемпіонату Румунії проти Університаті Крайової. Початок гри о 21:30. 3 серпня команда Коноплянки зіграє матч-відповідь другого етапу Ліги конференцій з Аданадеемірспором.

 Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії

Додамо, що українець підписав контракт з ЧФР на два роки.

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