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Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії

Варга прокоментував слова одного зі своїх візаві
Вчора 23:12 190 0
Власник ЧФР Клуж: Коноплянка - найкращий гравець з тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії
#Клуж, #Євген Коноплянка

Джерело - ProSport.

Власник ЧФР Клуж Нелу Варга негативно ставиться до слів президента бухарестського Стяуа Джіджі Бекалі щодо переходу Євгена Коноплянки до Клужу.

Про це заявив сам Варга.

"Пан Бекалі, напевно, знову відчуває, що втратить титул. Коноплянка - найкращий гравець із тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії. Він набагато перевершує всіх, хто був до цього.

Йому 33 роки, і він все ще здатний грати на високому рівні. Я сподіваюся, що він проявить себе і не розчарує наші надії.

Я вважаю цього пана (Бекалі - прим.) посміховиськом. Я не буду коментувати трансфери Стяуа, але нехай у нього не складається враження, що Кірікеш - більш великий гравець.

Я розумію, що він засмучений нашими останніми трансферами, але не варто це коментувати. Ми просто займаємося своїми справами.

Я не буду говорити погане про гравців інших команд, у майбутньому побачимо, хто зробив більш вдалі трансфери", - заявив Варга.

Раніше стали відомі деталі контракту Коноплянки в ЧФР Клуж.

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