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Кавані перейде у Бока Хуніорс

Кавані знайшов новий клуб
Сьогодні 14:25 177 0
Кавані перейде у Бока Хуніорс
Фото - Getty Images
#Бока Хуніорс, #Футбольні трансфери, #Едінсон Кавані

Джерело - Чемпіон.

Нападник Едінсон Кавані стане гравцем Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Гастон Едул.

Контракт з 36-річним уругвайцем буде розрахований на 18 місяців.

Кавані влітку минулого року став гравцем іспанської Валенсії на правах вільного агента, проте назвати успішним його перебування в лавах "кажанів" не можна. Уругваєць забив 7 голів у 28 матчах.

Бока Хуніорс наразі посідає 8-е місце у чемпіонаті Аргентини, у Копа Лібертадорес команда зіграє з Насьйоналем в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса.

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