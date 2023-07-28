Кавані перейде у Бока Хуніорс

Джерело - Чемпіон.
Нападник Едінсон Кавані стане гравцем Бока Хуніорс.
Про це повідомляє Гастон Едул.
Контракт з 36-річним уругвайцем буде розрахований на 18 місяців.
Кавані влітку минулого року став гравцем іспанської Валенсії на правах вільного агента, проте назвати успішним його перебування в лавах "кажанів" не можна. Уругваєць забив 7 голів у 28 матчах.
Бока Хуніорс наразі посідає 8-е місце у чемпіонаті Аргентини, у Копа Лібертадорес команда зіграє з Насьйоналем в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса.
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