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Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса

Аргентинець покине Севілью в кінці сезону
Сьогодні 10:41 250 0
Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса
Фото: Getty Images
#Бока Хуніорс, #Металіст, #Рівер Плейт, #Севілья, #Папу Гомес

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Севільї Папу Гомес не виступатиме за команду в наступному сезоні.

Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

Підписати колишнього гравця Металіста намагаються Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

  Актуально: Гомес наймав відьму, щоб перешкодити відновленню Ло Чельсо перед ЧС-2022

Контракт 35-річного аргентинця з іспанським клубом розрахований до літа 2024 року.

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