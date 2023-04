Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса

Хавбек Севільї Папу Гомес не виступатиме за команду в наступному сезоні.

Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

Підписати колишнього гравця Металіста намагаються Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

Актуально: Гомес наймав відьму, щоб перешкодити відновленню Ло Чельсо перед ЧС-2022

Контракт 35-річного аргентинця з іспанським клубом розрахований до літа 2024 року.

