Інтер працює над трансфером воротаря Сампдорії

Джерело - Чемпіон.
Інтер зробив пропозицію Сампдорії в розмірі 7 мільйонів євро за голкіпера Еміля Аудеро.
Про це повідомляє італійський журналіст Паскуале Гуарро.
Аудеро виступає за Сампдорію з 2018 року. За підсумками минулого сезону клуб вилетів із Серії А.
#Inter, presentata offerta alla Samp per #Audero. Sul piatto 7 milioni di euro.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 25, 2023
Так як раніше Інтер отримав добро від Баварії на трансфер Яна Зоммера, то шанси на перехід Анатолія Трубіна до міланського клубу цього літа дуже малі.