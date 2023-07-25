Інтер працює над трансфером воротаря Сампдорії

Італійський клуб можливо не хоче вже підписувати Трубіна

Джерело - Чемпіон.

Інтер зробив пропозицію Сампдорії в розмірі 7 мільйонів євро за голкіпера Еміля Аудеро.

Про це повідомляє італійський журналіст Паскуале Гуарро.

Аудеро виступає за Сампдорію з 2018 року. За підсумками минулого сезону клуб вилетів із Серії А.

#Inter, presentata offerta alla Samp per #Audero. Sul piatto 7 milioni di euro. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 25, 2023

Так як раніше Інтер отримав добро від Баварії на трансфер Яна Зоммера, то шанси на перехід Анатолія Трубіна до міланського клубу цього літа дуже малі.