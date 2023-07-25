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Інтер працює над трансфером воротаря Сампдорії

Італійський клуб можливо не хоче вже підписувати Трубіна
Сьогодні 19:09 181 0
Інтер працює над трансфером воротаря Сампдорії
#Інтер, #Сампдорія

Джерело - Чемпіон.

Інтер зробив пропозицію Сампдорії в розмірі 7 мільйонів євро за голкіпера Еміля Аудеро.

Про це повідомляє італійський журналіст Паскуале Гуарро.

Аудеро виступає за Сампдорію з 2018 року. За підсумками минулого сезону клуб вилетів із Серії А.

Так як раніше Інтер отримав добро від Баварії на трансфер Яна Зоммера, то шанси на перехід Анатолія Трубіна до міланського клубу цього літа дуже малі.

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