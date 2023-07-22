Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін більше не є першим номером в списку воротарів, які можуть замінити Андре Онана в Інтері.

Про це повідомляє Inter-News.it

21-річний українець був пріоритетною трансферною ціллю міланців на позицію голкіпера, а другим в списку йшов Ян Зоммер з Баварії, але зараз все змінилося.

Запити Шахтаря виросли після початкових 10 мільйонів євро, тому саме Зоммер став №1 у списку воротарів, яких італійський клуб розглядає для підписання, а Трубін опустився на другу сходинку.

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