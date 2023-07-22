Головне
Збірна України здобула медаль на чемпіонаті світу-2023 в Японії
Вчора 16:48 1020
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:08 695
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
Сьогодні 10:55 692
Українські шпажистки не стартували в особистих змаганнях на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:45 342
Довбик може продовжити кар'єру в Жироні
Сьогодні 09:24 927
Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі
Сьогодні 09:12 300
Вацко: Безолігархічний футбол в Україні - це історії для лохів
Сьогодні 05:25 549
Динамо Загреб підпише Михайліченка
Вчора 23:23 660
Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако
Вчора 22:57 1214
Обамеянг — гравець Марселя
Вчора 20:37 414
Прямі трансляції

Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна

Сьогодні 11:37 199 0
Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін більше не є першим номером в списку воротарів, які можуть замінити Андре Онана в Інтері.

Про це повідомляє Inter-News.it

21-річний українець був пріоритетною трансферною ціллю міланців на позицію голкіпера, а другим в списку йшов Ян Зоммер з Баварії, але зараз все змінилося.

Запити Шахтаря виросли після початкових 10 мільйонів євро, тому саме Зоммер став №1 у списку воротарів, яких італійський клуб розглядає для підписання, а Трубін опустився на другу сходинку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10104
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО 18563
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 17726
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 134411 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 344571
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7815
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152309 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59671
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53334
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6516
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31485 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128535