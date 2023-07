Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра

Вест Гем до кінця трансферного вікна має намір підписати нового центрального захисника.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуб активізувався у переговорах щодо трансферу Гаррі Магвайра з Манчестер Юнайтед.

Розглядаються обидва варіанти - повноцінний перехід та оренда. Проблемою натомість можуть стати запити 30-річного англійця щодо зарплати.

🚨| West Ham are still pushing to sign Harry Maguire - A loan or permanent deal are not being ruled out. 💰



[via @skysports_sheth]. pic.twitter.com/GqL730L2QO