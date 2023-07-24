Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем до кінця трансферного вікна має намір підписати нового центрального захисника.
Про це повідомляє Sky Sports.
Клуб активізувався у переговорах щодо трансферу Гаррі Магвайра з Манчестер Юнайтед.
Розглядаються обидва варіанти - повноцінний перехід та оренда. Проблемою натомість можуть стати запити 30-річного англійця щодо зарплати.
🚨| West Ham are still pushing to sign Harry Maguire - A loan or permanent deal are not being ruled out. 💰— Football Daily (@footballdaily) July 24, 2023
[via @skysports_sheth]. pic.twitter.com/GqL730L2QO
Напередодні Манчестер Юнайтед представив нову виїзну форму.
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