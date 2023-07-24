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Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра

Проблемою можуть стати запити англійця щодо зарплати
Сьогодні 21:33 108 0
Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра
Фото: Getty Images
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем до кінця трансферного вікна має намір підписати нового центрального захисника.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуб активізувався у переговорах щодо трансферу Гаррі Магвайра з Манчестер Юнайтед.

Розглядаються обидва варіанти - повноцінний перехід та оренда. Проблемою натомість можуть стати запити 30-річного англійця щодо зарплати.

Напередодні Манчестер Юнайтед представив нову виїзну форму.

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