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Минай підписав ексголкіпера Львова

Минай підсилився голкіпером
Сьогодні 14:08 73 0
Минай підписав ексголкіпера Львова
#Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Минай оголосив про підписання контракту з воротарем Іллею Ольховим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали угоду про співпрацю на три сезони - до літа 2026 року. 20-річний голкіпер виступатиме за закарпатців під 34-м номером.

Попереднім клубом Ольхового був Львів, який вилетів з УПЛ та припинив існування. Воротар у минулому сезоні провів 3 матчі, в яких пропустив 4 голи. Також на його рахунку 13 ігор за команду U-19.

Напередодні Минай підтвердив оренду форварда Олександрії.

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