Минай підтвердив оренду форварда Олександрії

19-річний форвард Єгор Гунічєв змінив команду

Минай домовився з Олександрією про підписання орендної угоди з 19-річним нападником Єгором Гунічевим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. Фінансові умови не розголошуються.

Минулого року Гунічев підписав контракт з Олександрією та провів 25 матчів у чемпіонаті U-19. Дебютувати в УПЛ Єгор має змогу саме у складі закарпатської команди.

В активі Гунічева – 31 матч у Першій лізі (4 голи) та одна гра у Кубку України.

Раніше Минай переграв Металіст у контрольному матчі.