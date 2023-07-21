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Минай підтвердив оренду форварда Олександрії

19-річний форвард Єгор Гунічєв змінив команду
Вчора 22:38 199 0
Минай підтвердив оренду форварда Олександрії
#Минай, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Єгор Гунічев

Джерело - fcminaj.com.

Минай домовився з Олександрією про підписання орендної угоди з 19-річним нападником Єгором Гунічевим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. Фінансові умови не розголошуються.

Минулого року Гунічев підписав контракт з Олександрією та провів 25 матчів у чемпіонаті U-19. Дебютувати в УПЛ Єгор має змогу саме у складі закарпатської команди.

В активі Гунічева – 31 матч у Першій лізі (4 голи) та одна гра у Кубку України.

Раніше Минай переграв Металіст у контрольному матчі.

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