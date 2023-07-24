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Хіменес обговорить умови контракту з Фулгемом

Рауль Хіменес може змінити клуб
Сьогодні 11:13 100 0
Хіменес обговорить умови контракту з Фулгемом
#Вулвергемптон, #Футбольні трансфери, #Фулгем, #Хіменес

Джерело - Чемпіон.

Форвард Вулвергемптона Рауль Хіменес близький до трансферу у Фулгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, у понеділок, 24 липня, 32-мексиканець обговорить з "дачниками" умови особистого контракту, а після цього пройде медогляд.

Сума трансферу складе близько 5,5 мільйона фунтів.

У минулому сезоні Хіменес забив 3 голи та віддав 1 асист у 20 матчах.

Нагадаємо, Митрович відмовляється грати за Фулгем.

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